Portare avanti la causa dei predecessori e fare progressi per il futuro, tenersi al passo con l’innovazione sono la direzione delle relazioni Cina-Myanmar nella nuova era

Venerdì 17 gennaio, nel suo messaggio augurale pronunciato alla cerimonia di lancio della serie di attività celebrative per il 70esimo anniversario dell’allacciamento delle relazioni diplomatiche sino-birmane e per l’Anno del turismo e della cultura tra Cina e Myanmar, il presidente cinese Xi Jinping ha sottolineato che per promuovere le relazioni Cina-Myanmar nella nuova era, e’ necessarioportare avanti la causa dei predecessori e fare progressi per il futuro, e tenersi al passo con l’innovazione. Questa importante conclusione ha indicato la direzione per le relazioni Cina-Myanmar nella nuova era, ed ha conferito loro una ricca connotazione e un profondo significato.

Nel suo discorso, il presidente Xi Jinping ha rilevato che le relazioni sino-birmane sono entrate in una nuova era, in cui le due parti sono tenute a seguire la strada della costruzione congiunta della comunità dal futuro condiviso Cina-Myanmar e a dare priorità agli interessi fondamentali dei due popoli. Al contempo, con il lancio dell’Anno del Turismo e della Cultura, le due parti amplieranno la cooperazione negli ambiti di istruzione, religione, media e cinema e televisione, il che promuoverà sicuramente l’apprendimento reciproco e gli scambi di personale.

Attualmenteil mondo sta affrontando cambiamenti di una portata mai constatata negli ultimi cento anni, e nella nuova situazione i cinque principi di convivenza pacifica non solo non sono obsoleti, risultano piuttosto essere ancora più vivaci e preziosi. Cina e Myanmar non solo inaugureranno una nuova situazione per lo sviluppo dei rispettivi paesi, inietteranno anche energia positiva per la costruzione della comunità dal futuro condiviso dell'umanità e la promozione della pace e prosperità del mondo.