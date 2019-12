L’apertura di più alto livello crea più "dividendi cinesi"

Share this with Close

La Commissione delle tariffe doganali del Consiglio di Stato cinese ha recentemente annunciato che le tariffe di importazione di alcuni prodotti verranno adeguate dal primo gennaio 2020. La riduzione delle tariffe all'importazione è una misura concreta che la Cina ha attuato per aprire ulteriormente il suo mercato, e contribuirà a espandere le importazioni di prodotti di alta qualità pertinenti. In realtà, "apertura" è sempre stata una parola chiave dello sviluppo della Cina in tutto il corso dell’anno, e costituisce anche la chiave con cui la Cina crea dividendi di sviluppo per il mondo.

La Cina aperta e in continua espansione sta creando sempre più "dividendi cinesi" per il mondo. Le misure attuate della Cina per ridurre le tariffe all'importazione hanno aperto al mondo enormi mercati di consumo, e le esportazioni cinesi fornito un gran numero di prodotti di alta qualità e convenienti, mentre gli investimenti all'estero della Cina stanno apportando molti posti di lavoro ed entrate ai paesi ospitanti. Nei primi nove mesi del 2019 ad esempio, le società cinesi con progetti contratti all’estero hanno creato nelle varie località 815.000 posti di lavoro. Contemporaneamente la Cina sta continuando a creare piattaforme più aperte: l'ammontare cumulativo del fatturato intenzionale della seconda China International Import Expo tenutasi a inizio di novembre ha raggiunto i 71,13 miliardi di dollari USA, con un incremento del 23% rispetto alla prima edizione, ed ha aperto un mercato più ampio di prodotti, tecnologie e servizi per i partner commerciali.

Si ricorda che il capo di Stato cinese Xi Jinping ha sottolineato nel discorso tematico del Forum di Bo’ao per l'Asia del 2018 che lo sviluppo economico della Cina negli ultimi 40 anni è stato realizzato in condizioni di apertura e che lo sviluppo di alta qualità dell'economia cinese deve continuare a essere condotto dall’apertura anche in futuro. In una nuova era di apertura di più alto livello, la Cina continuerà a espandere l'apertura del mercato, a migliorare il modello di apertura, a ottimizzare l'ambiente imprenditoriale, ad approfondire la cooperazione multilaterale, a promuovere la costruzione congiunta della "Belt and Road" e a collaborare con altri paesi per espandere il mercato globale, iniettando più fiducia ed energia all'economia mondiale.