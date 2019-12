Un'economia cinese resiliente e promettente in costante avanzamento

Share this with Close

Nel 2019, l'economia cinese si è trovata ad affrontare una complicata situazione interna e internazionale. La crescita economica mondiale è rallentata e la turbolenza globale e gli aspetti a rischio sono aumentati in modo significativo. Le questioni strutturali, istituzionali e cicliche dell'economia cinese si sono intrecciate e l'impatto della "sovrapposizione in tre fasi" si è mostrato sempre più forte. L'economia cinese sta tuttavia continuando a funzionare sotto pressione, la struttura economica sta continuando a migliorare, la nuova energia cinetica sta crescendo rapidamente e il sostentamento e il benessere delle persone stanno migliorando costantemente, dimostrando forte capacità di resilienza e potenziale.

La resilienza dell’economia cinese deriva dai suoi vantaggi di mercato su larga scala e dal potenziale della domanda interna. L'enorme mercato di quasi 1,4 miliardi di persone e il forte potere d'acquisto di oltre 400 milioni di persone del gruppo a medio reddito non hanno eguali in nessun paese. In particolare, i due fattori di stabilità complessiva dell’occupazione urbana e di rapida crescita del reddito dei residenti garantiscono aspettative di consumo a lungo termine e stabili. Nei primi tre trimestri di quest'anno, la spesa per consumi finali ha contribuito al 60,5% della crescita economica della Cina e il consumo rimane il primo motore della crescita economica cinese.

La pratica ha dimostrato che tramite le politiche e misure fiscali e monetarie adottate dal governo cinese nel 2019 si è persistito negli sforzi per promuovere le riforme strutturali dal lato dell'offerta e si sono gettate le basi per il funzionamento stabile della macroeconomia, il che ha riscosso apprezzamento tra la comunità internazionale. Nei primi 11 mesi di quest'anno, sullo sfondo della recessione globale degli investimenti, l'effettivo utilizzo del capitale straniero da parte della Cina è aumentato del 6% su base annua, manifestando il "voto di fiducia" dal capitale straniero all'economia cinese.

Nel 2020 continueranno a esserci rischi e sfide interne ed estere, ma la tendenza alla stabilità e al miglioramento a lungo termine dell'economia cinese rimarrà immutata. Negli anni a venire, fintanto che continueremo ad aderire alla spinta della riforma e apertura e a promuovere uno sviluppo di alta qualità, l'economia cinese continuerà sicuramente a progredire, anche quando la società benestante si sarà ormai pienamente consolidata e il "Tredicesimo piano quinquennale" sarà stato concluso, e creerà maggiori opportunità di sviluppo per sé e per il mondo.