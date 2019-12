Cina riduce le tariffe d’importazione e promuove la costruzione di un'economia mondiale aperta

Share this with Close

Giorni fa, la Commissione delle tariffe doganali del Consiglio di Stato cinese ha pubblicato un avviso sulla riduzione delle tariffe d’importazione su carne suina, avocado, ricambi auto e altri prodotti importati. La riduzione tariffaria è uno sforzo rinnovato da parte della Cina volto a espandere attivamente le importazioni, stimolare il potenziale delle importazioni e ottimizzare la struttura delle importazioni, dimostrando che la Cina sta facendo avanzare fermamente la riforma e l'apertura e lo sviluppo economico di alta qualità in base al ritmo stabilito per aiutare a costruire un'economia mondiale aperta.

In termini di adeguamento dell'aliquota fiscale provvisoria sull'importazione, a partire dal primo gennaio 2020, le tariffe su alcuni prodotti di consumo e le tariffe d'importazione su tecnologia avanzata, attrezzature, parti e materie prime saranno opportunamente ridotte. Verranno anche ridotte le tariffe d’importazione su oltre 150 prodotti in legno e carta. In termini di adeguamento delle tariffe tariffarie NPF, a partire dal primo luglio 2020, la Cina attuerà la quinta fase di riduzione fiscale delle aliquote tariffarie NPF su determinati prodotti informatici. Ovviamente, questa riduzione fiscale può soddisfare meglio la vita del popolo e le esigenze del mercato e promuovere lo sviluppo delle industrie di alta tecnologia. Si tratta di un altro preciso sforzo del governo cinese per rafforzare l’apertura, stimolare la domanda interna e ottimizzare la struttura industriale.

Durante la cerimonia di apertura della seconda China International Import Expo, il capo di Stato cinese Xi Jinping ha annunciato che la Cina ridurrà ulteriormente le tariffe e i costi istituzionali e amplierà le importazioni di prodotti e servizi di alta qualità da vari paesi. La riduzione delle tariffe è una misura importante affinché la Cina possa continuare a impegnarsi per espandere l'apertura, condividere attivamente i dividendi e ricercare una situazione vantaggiosa assieme a tutti i paesi del mondo.

Vi sono ragioni per ritenere che una Cina con un'mercato di dimensioni enormi, un potenziale di consumo in crescita e sempre più aperta possa fornire un palcoscenico più ampio per i prodotti di alta qualità provenienti da vari paesi del mondo e consentire a più paesi, in particolare a quelli in via di sviluppo, di seguire rapidamente lo sviluppo cinese, stimolando l'economia mondiale con una crescente pressione al ribasso.