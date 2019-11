L’economia cinese in stabile avanzamento è capace di raggiungere gli obiettivi previsti

Share this with Close

Dai dati pubblicati oggi giovedì 14 novembre dall’Ufficio nazionale di Statistica emerge che nei primi 10 mesi, l’andamento economico cinese ha presentato una tendenza di sviluppo generalmente stabile e progressiva e gli indicatori principali hanno operato in un intervallo ragionevole. Sotto l'attuale rallentamento dell'economia globale e le crescenti incertezze dell'instabilità esterna, il progresso stabile dell'economia cinese è molto prezioso, mostrando la forte capacità e potenziale di ripresa.

Nei primi 10 mesi, l'indice di produzione del settore dei servizi è aumentato del 7,0% e il valore aggiunto delle imprese industriali al di sopra delle dimensioni designate è aumentato del 5,6%, dimostrando che la produzione complessiva è rimasta stabile; le vendite al dettaglio totali di beni al consumo sono aumentate dell'8,1% su base annua, indicando che la domanda interna ha continuato ad espandersi.

Nel frattempo, dal punto di vista della domanda interna, durante la giornata dedicata allo shopping online appena trascorsa, nota con il nome di “doppio 11”, il volume totale delle transazioni di offerte online operate sulle piattaforme cinesi di e-commerce Tmall e JD ha realizzato un aumento su base annua rispettivamente del 25,7 e del 27,9% sulle due piattaforme. In un contesto caratterizzato dall’inasprimento di unilateralismo e protezionismo e con la pressione al ribasso nell'economia mondiale, non è facile per la Cina aver raggiunto questo risultato nei primi 10 mesi. Ciò è dovuto principalmente al ruolo gradualmente svolto dalle politiche di aggiustamento anticiclico e alla dinamica della continua innovazione aziendale, che ha apportato forte sostegno all'economia cinese.

Alla seconda edizione della China International Import Expo conclusasi di recente, il presidente cinese Xi Jinping ha annunciato cinque misure per promuovere continuamente un livello più elevato di apertura al mondo esterno, creando un ambiente più favorevole per gli investitori stranieri che vogliono entrare in Cina e migliorando continuamente la vitalità degli attori del mercato.

L'attuale economia cinese sta subendo un profondo adeguamento strutturale e ribilanciamento. In questa situazione, la Cina presta maggiore attenzione all'equilibrio tra domanda interna ed esterna, tra consumi e investimenti, e presta maggiore attenzione allo sviluppo guidato dall'innovazione. I buoni fondamenti a lungo termine dell'economia cinese non sono cambiati: poiché gli effetti delle politiche macroeconomiche continuano ad emergere e il mercato interno si è ulteriormente ampliato e potenziato, la Cina ha la capacità di raggiungere il suo obiettivo per l'intero anno e conseguire un costante sviluppo di alta qualità.