Uso commerciale del 5G, un "acceleratore" della riconversione economica cinese

Giovedì 31 ottobre la Cina ha annunciato l’inizio ufficiale dell'uso commerciale della tecnologia 5G, il che porterà grandi cambiamenti nella società cinese, e fornirà non soltanto nuova energia per lo sviluppo di alta qualità dell'economia cinese, ma darà anche impulso all'economia mondiale.

Attualmente, la Cina ha avuto evidenti vantaggi nell'accumulo di brevetti e nella capacità di influenzare gli standard nell’ambito del 5G. Fino alla fine dell'anno scorso, la Cina si è affermata come primo paese al mondo in termini di numero di domande di brevetti riguardanti il 5G. Rispetto al 4G, il 5G è più veloce e un minore ritardo di risposta. L'inizio ufficiale dell’uso commerciale di questa tecnologia faciliterà e arricchirà notevolmente la vita dei cinesi. Inoltre, con il supporto della tecnologia 5G, l'istruzione a distanza e la telemedicina soddisferanno meglio le esigenze degli utenti con immagini e dati in tempo reale più chiari.

L'uso commerciale del 5G promuoverà un nuovo modello di industria dell'informazione cinese e favorirà l'espansione e l'upgrade del consumo di informazioni. Secondo le stime della China Academy of Information and Communications Technology, dal 2020 al 2025, il consumo di informazioni promosso dall'uso commerciale del 5G in Cina supererà gli 8 mila miliardi di yuan. Ad esempio, i tre principali operatori di telecomunicazioni cinesi hanno già reso noti i propri servizi esclusivi dall'applicazione del 5G per i consumatori. Inoltre, il 5G promuoverà anche lo sviluppo dei cellulari 5G e del settore dei terminali intelligenti.

Ancora più importante, l’utilizzo integrato del 5G rimodellerà l'ecologia dello sviluppo di vari settori dell'economia cinese e promuoverà lo sviluppo dell’industria manifatturiera, dell’agricoltura, dei trasporti, dell’istruzione e delle cure mediche verso una direzione sempre più digitale, intelligente e basata su Internet, dando un forte impulso allo sviluppo economico di alta qualità della Cina. Secondo le stime rilasciate dalla China Academy of Information and Communications Technology, tra il 2020 e il 2025, il 5G farà da traino a una crescita dell'economia digitale cinese pari a 15 mila e 200 miliardi miliardi di yuan.

Attualmente, le imprese cinesi stanno partecipando attivamente alla formulazione degli standard internazionali del 5G e alla costruzione del 5G in altri Paesi, in modo che questa tecnologia possa recare maggiori benefici al resto del mondo. Da quanto si legge sul "Progetto di partenariato di terza generazione" rilasciato dall'Organizzazione internazionale per la normazione, il lavoro di standardizzazione a piena funzionalità della prima fase del 5G è stato completato nel giugno 2018 e ormai il settore è entrato in una fase di pieno sprint. I produttori cinesi rappresentano circa il 30% negli standard del 5G.

Attualmente, la Cina sta esplorando nuovi ambienti e modelli dell'era del 5G con azioni pratiche, promuovendo nel frattempo cambiamenti economici e sociali all’interno del Paese, e sta creando nuovi punti di crescita per l'economia mondiale, condividendo con il resto del mondo i vantaggi derivanti dallo sviluppo del 5G.