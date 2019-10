Consultazioni economiche e commerciali Cina-Usa: accordo sempre più vicino

Share this with Close

Il 25 ottobre i responsabili cinese e statunitense delle consultazioni economiche e commerciali hanno tenuto un colloquio telefonico, convenendo di risolvere adeguatamente le loro principali preoccupazioni ed hanno confermato che le consultazioni tecniche su alcuni testi sono state sostanzialmente concluse. Si tratta di un’attuazione concreta dei risultati del nuovo turno di consultazioni economiche e commerciali sino-americane di alto livello tenutosi due settimane fa, il che dimostra che le due parti hanno continuato ad avvicinarsi all’obiettivo di firmare un accordo in più fasi, rispondendo alle aspettative del mercato.



Due settimane fa, il nuovo turno di consultazioni economiche e commerciali di alto livello tra Cina e Stati Uniti ha fatto progressi sostanziali in molti settori e ha gettato le basi per la firma di un accordo in più fasi. Nelle ultime due settimane, i gruppi di lavoro economico e commerciale delle due parti hanno mantenuto strette comunicazioni e consultazioni e hanno intensificato il loro lavoro conformemente al consenso raggiunto nell'ultima tornata di consultazioni di alto livello. La notizia della telefonata tra i due responsabili indica che nel corso delle consultazioni sono stati raggiunti dei risultati.

Il punto chiave per il raggiungimento di un accordo tra Cina e Stati Uniti è di prendere reciprocamente in considerazione le rispettive preoccupazioni fondamentali, sulla base di un rapporto egualitario e del rispetto reciproco. Le due parti hanno convenuto di risolvere adeguatamente le loro preoccupazioni principali, il che significa che intendono lavorare insieme per rimuovere gli ostacoli più importanti per raggiungere l’obiettivo. Ciò è ovviamente favorevole al rafforzamento della fiducia reciproca e alla promozione delle consultazioni.

Le due parti hanno anche confermato che le consultazioni tecniche su alcuni testi sono state sostanzialmente concluse. Si tratta di un progresso molto importante, che dimostra che le due parti stanno risolvendo alcuni problemi tecnici e stanno avanzando verso l’obiettivo comune, creando ulteriori premesse per la firma di un accordo in più fasi.

Durante il colloquio telefonico, i due responsabili hanno anche confermato che avranno un nuovo colloquio telefonico nel prossimo futuro e che, in questo periodo, continueranno le consultazioni a livello operativo. In questo modo hanno definito la direzione per la successiva fase dei lavori, dando una certa continuità ai passi in avanti fin qui realizzati.

Al momento, le consultazioni economiche e commerciali tra Cina e Stati Uniti sono entrate in una fase chiave ed entrambe le parti dovrebbero cogliere questa preziosa opportunità, cercando di trovare un’intesa e mettendo da parte le divergenze, impegnandosi incessantemente fino al raggiungimento di un accordo.

Le due parti sono chiamate a gestire le differenze, sulla base del rispetto reciproco, e a intensificare la cooperazione, sulla base del vantaggio reciproco. Solo se la Cina e gli Usa continueranno ad impegnarsi per la realizzazione di questo obiettivo comune, potranno raggiungere un accordo economico-commerciale vantaggioso per entrambi e per il resto del mondo.