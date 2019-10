Caos in Catalogna, l’Occidente continua ad applicare due pesi e due misure

Share this with Close

Nei giorni scorsi, gli atti di violenza illeciti di Hong Kong sono stati replicati nella regione spagnola della Catalogna: i ribelli hanno bloccato l'aeroporto, interrotto le strade, distrutto i negozi, appiccato il fuoco in varie parti della città e ingaggiato scontri con la polizia, senza nascondere affatto di “voler creare una seconda Hong Kong”. A questo proposito, i governi di Regno Unito e Stati Uniti, da sempre indulgenti verso le violenze di Hong Kong, sono rimasti in silenzio: alcuni media occidentali, che spalleggiano gli estremisti anti-Cina e intendono portare scompiglio a Hong Kong, hanno immediatamente cambiato volto, condannando i rivoltosi e invitando le autorità spagnole ad agire con fermezza.



Gli stessi avvenimenti, quando si sono verificati a Hong Kong, sono stati ribattezzati "movimento democratico", ma una volta che hanno interessato la Spagna sono diventati "disordini violenti". Il fatto che l’Occidente applichi due pesi e due misure in modo così spudorato rivela che "la libertà e la democrazia", tenute in alta considerazione dal mondo occidentale, sono esclusivamente finalizzate ai propri interessi. È un modo immorale per “farne uso quando funzionano e gettarle via quando sono inutili”. Tutto ciò ha squarciato totalmente il velo di ipocrisia che avvolge l’Occidente quando interferisce negli affari di Hong Kong.

L'Occidente ha sempre tenuto in alta considerazione lo Stato di diritto, ma nessun Paese fondato sullo Stato di diritto tollererà mai una situazione di caos nello "stile Hong Kong". L'indulgenza dell'Occidente verso l’estrema violenza di Hong Kong, motivata da interessi personali e basata sull'adozione di due pesi e due misure, sta danneggiando l’Occidente stesso, portandolo a darsi una zappa sui piedi.