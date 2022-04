UE: una nuova serie di sanzioni contro la Russia colpirà principalmente banche ed energia

Share this with Close

Il 17 aprile, ora locale, in un’intervista al quotidiano tedesco Bild, il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato che il sesto round di sanzioni proposto dall’UE contro la Russia riguarderà principalmente la maggiore banca commerciale russa Sberbank; contemporaneamente, l’UE adotterà misure progressive per tagliare le importazioni di petrolio e di gas dalla Russia. Ursula von der Leyen ha inoltre dichiarato che le sanzioni dell’UE hanno come scopo quello di continuare a limitare le entrate di petrolio e di gas della Russia.