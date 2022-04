Singapore, Lee Hsien Loong: “non complicare le relazioni sino-americane”

Share this with Close

Secondo quanto riportato il 10 aprile dal sito web del quotidiano Lanhe Zaobao di Singapore, il premier di Singapore Lee Hsien Loong ha compiuto una visita di lavoro negli Stati Uniti non molto tempo fa, durante la quale ha partecipato ad un dialogo presso la redazione del Wall Street Journal il primo aprile. Nel corso del dialogo, il premier di Singapore ha espresso la speranza che gli Stati Uniti non descrivano il conflitto Russia-Ucraina come una guerra tra uno “Stato democratico” e uno “Stato dittatoriale”, e non isolino la Cina a causa del conflitto e complichino il già teso rapporto tra i due paesi. Inoltre, ha anche affermato che la posizione della Cina nel conflitto non dovrebbe essere naturalmente definita come “la Cina è già dalla parte sbagliata”.

In aggiunta, Lee Hsien Loong ha anche indicato che gli Stati Uniti avevano severamente accusato la Cina di non essere riuscita a rilevare, annunciare ed eliminare rapidamente il coronavirus dall’inizio, tuttavia, in realtà la Cina ha reso la situazione pubblica nel giro di un mese e i paesi si sono affrettati a rispondere. Alcuni paesi hanno risposto in modo rapido, mentre altri, come gli Stati Uniti, si sono pentiti di non aver risposto prima.