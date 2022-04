David Arakhamia: l’Ucraina aderisce ancora al Comunicato di Istanbul

Share this with Close

La sera del 12 aprile, ora locale, il capo della delegazione ucraina ai negoziati con la Russia, David Arakhamia, ha affermato sui social che le trattative riguardanti le garanzie per la sicurezza ucraina continuano online.

Arakhamia ha osservato che la parte ucraina aderisce ancora al Comunicato di Istanbul, senza cambiare la sua posizione. L’unica differenza è che la parte ucraina non prende in considerazione le altre questioni non incluse nel Comunicato, il che potrebbe provocare malintesi durante il processo negoziale

All'inizio della giornata, il presidente russo, Vladimir Putin, ha detto che la parte ucraina ha deviato dal consenso raggiunto tra la Russia e l'Ucraina durante i colloqui di Istanbul ed è tornata in un "vicolo cieco".