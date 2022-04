Usa: ‘ogni giorno ci sono le armi trasportate in Ucraina’

Share this with Close

Il 10 aprile, ora locale degli Usa, consigliere per la sicurezza statunitense Jake Sullivan ha indicato durante l’intervista concessa ad ABC che gli Usa stanno fornendo con il massimo impegno all’Ucraina le armi e ogni giorno ci sono armi trasportate in Ucraina. Il suo obbiettivo mira a “indebolire ed isolare la Russia.” Quanto all’ulteriore domanda sulle armi fornite dagli Usa all’Ucraina sia di attacco che di difesa, Sullivan ha affermato che vista la situazione attuale, gli Usa non fanno distinzioni perché l’Ucraina è in una situazione di bisogno.

Inoltre il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha indicato durante l’intervista al Daily Telegraph, che la NATO pianificherà lo schieramento delle forze armate a lungo termine, pieno e completo al lato est della NATO, vicino alla Russia.