Annalena Baerbock: ‘superare la dipendenza dalle risorse energetiche russe può essere solo un obiettivo a lungo termine’

Il 5 aprile, il Ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock ha affermato che l’immediata applicazione dell’embargo delle risorse energetiche nei confronti della Russia non può porre fine immediata al conflitto Russia-Ucraina e che superare la dipendenza dalle risorse energetiche russe da parte della Germania può essere solo un obiettivo a lungo termine. “Il ministero dell’Economia tedesco ha dichiarato esplicitamente che il Paese non solo si sta preparando ad un completo allontanamento dall'energia fossile russa, ma sta attuando azioni relative azioni su larga scala”. Baerbock ha affermato che la Germania non si oppone all’embargo delle risorse energetiche ma ha aggiunto che se l’embargo potesse da solo impedire il conflitto il Paese avrebbe immediatamente fatto questa scelta, tuttavia questa non è la realtà dei fatti.