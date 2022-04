Ned Price: il meccanismo di consultazione "Cina-USA-Russia+" molto costruttivo

Share this with Close

In risposta alla terza riunione dei ministri degli esteri dei Paesi confinanti sulla questione dell’Afghanistan, che si è appena conclusa in Cina, in una conferenza stampa del 31 marzo, ora locale, il portavoce del Dipartimento di Stato Usa, Ned Price, ha affermato, in risposta alla domanda di un giornalista della CCTV, che il meccanismo di consultazione "Cina-Stati Uniti-Russia+” è molto costruttivo, ed è molto importante che la comunità internazionale rimanga unita nel suo approccio all'Afghanistan.