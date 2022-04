Di Maio: congelati beni a soggetti di cittadinanza russa per 900 milioni di euro

Share this with Close

Il 1 aprile, ora locale, il ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio, ha dichiarato in un'intervista alla "Bild" che il governo italiano ha congelato proprietà nel Paese per un valore di circa 900 milioni di euro a soggetti di nazionalità russa inclusi nella lista delle sanzioni contro la Russia.

Di Maio ha affermato che l'Italia ha sempre sostenuto una soluzione diplomatica alla crisi ucraina come unico modo per raggiungere una pace sostenibile, ma che finora non è stato trovato spazio per una mediazione.