Russia: disinformazione su 10.000 ettari di foreste in fiamme intorno centrale nucleare Chernobyl

Share this with Close

Il 28 marzo il sito ufficiale russo "Fighting Fake News" contro la disinformazione, ha pubblicato un messaggio in cui dice che l’affermazione della parte ucraina che 10.000 ettari di foreste intorno alla centrale nucleare di Chernobyl sarebbero in fiamme e che sarebbero stati segnalati 31 incendi che potrebbero portare a maggiore esposizioni alle radiazioni, non corrisponde ai fatti.



La notizia ha evidenziato che, secondo il sistema di monitoraggio satellitare, ci sono solo due incendi boschivi nella zona di esclusione di Chernobyl. Uno degli incendi copriva un'area di 3 chilometri quadrati e l'altro era più piccolo. Tale informazione è stata confermata anche dalla NASA.