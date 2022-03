Discorso cinese all’Onu: lo sviluppo è importante per i diritti umani

Share this with Close

Il 25 marzo, durante la 49esima sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, il rappresentante permanente cinese presso l'Ufficio dell’Onu a Ginevra e altre organizzazioni internazionali in Svizzera, Chen Xu ha pronunciato un discorso congiunto a nome di oltre 50 paesi, in cui ha sottolineato l'importanza di sviluppo per i diritti umani, appellandosi ai vari paesi a persistenere nel principipo di primo popolo e promuovere uno sviluppo inclusivo.

Chen Xu ha affermato che l’epidemia del Covid-19 ha avuto un grave impatto sullo sviluppo economico e sociale e sulla vita del popop dei vari paesi, sopratutto di quelli in via di sviluppo, ha rafforzato le disuguaglianze e il processo di sviluppo globale sta affrontando gravi sfide. Lo sviluppo svolge un ruolo importante per i diritti umani. La comunità internazionale dovrebbe collaborare per accelerare l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e raggiungere uno sviluppo globale più forte, più verde e più sano. I vari paesi dovrebbero praticare il multilateralismo e stabilire un partenariato di sviluppo globale, e i paesi sviluppati dovrebbero fornire supporto e assistenza più forti e più mirati ai paesi in via di sviluppo.