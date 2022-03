FAO: il conflitto Russia-Ucraina mette alla sfida l'approvvigionamento alimentare globale

Share this with Close

Il continuo peggioramento della situazione in Ucraina sta portando al mondo gli effetti negativi. Durante una video intervista concessa al China Media Group, il capo economista del Dipartimento per lo sviluppo economico e sociale dell'Organizzazione mondiale per l'alimentazione e l'agricoltura(FAO) Maximo Torrero ha affermato che il conflitto tra Russia e Ucraina ha influenzato la raccolta e le esportazioni di grano dell'Ucraina, se non può essere risolto in modo tempestivo e appropriato, l'approvvigionamento alimentare mondiale potrebbe affrontare una sfida a lungo termine.

Maximo Torrero ha detto che Russia e Ucraina forniscono il 30% del totale grano mondiale e ora mancano ancora 20 milioni di tonnellate di cereali, l’attuale problema è se questa carenza può essere colmata da altri paesi esportatori. Egli ha affermato inoltre che le sanzioni occidentali contro Russia hanno anche provocato un aumento dei prezzi dell'energia e dei fertilizzanti, che potrebbero avere un impatto a lungo termine sull'approvvigionamento alimentare mondiale.