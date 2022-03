La "Giustizia" americana

Share this with Close

Da quando i paesi occidentali come gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni alla Russia, il governo americano ha spesso esercitato pressioni sui paesi neutrali affinché "scelgano da che parte stare", sembra che finché un paese non partecipi alle sanzioni contro la Russia, significa che non sta dalla parte "giusta" della storia. Tuttavia, nel corso della loro storia gli Usa hanno lanciato molte guerre di aggressione contro paesi sovrani all'insegna della "giustizia"; una cosiddetta giustizia che si basa solo sull'egemonismo e sulla politica di potere.