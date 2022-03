Dai Bing: “Siria guidata dal popolo siriano” è l’unica via d’uscita dalla crisi

Share this with Close

Il 24 marzo si è tenuta a New York la riunione aperta del Consiglio di sicurezza dell’Onu sulla questione politica e umanitaria in Siria, durante la quale Dai Bing, vice rappresentante permanente cinese all’Onu, ha detto che la guerra durata 11 anni dimostra che la “Siria guidata dal popolo siriano” rappresenta l’unica via d’uscita dalla crisi.



Il rappresentante cinese ha sottolineato che Beijing si oppone all’imposizione di presupposti per la ricostruzione e l’assistenza umanitaria. Le risorse petrolifere appartengono al popolo siriano, le truppe illegalmente stanziate in Siria sono chiamate a sospendere immediatamente il furto e il contrabbando del petrolio.

Dai Bing ha concluso dicendo che Beijing spera che sempre più paesi arabi ripristinino il dialogo, gli scambi e le cooperazioni.