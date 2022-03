Qatar rifiuta di applicare sanzioni contro l'industria petrolifera e del gas della Russia

Share this with Close

Il 24 marzo, ora locale, il ministro di Stato del Qatar per gli affari energetici Saad Sherida Al Kaabi ha affermato che il paese ha rifiutato di imporre sanzioni al settore petrolifero e del gas russo, e che "l'energia dovrebbe essere tenuta lontana dalla politica". Lui ha sottolineato che un divieto assoluto alle esportazioni di gas russo in Europa è "irrealistico" e il Qatar non ha "scelto da che parte stare" nel conflitto Russia-Ucraina.

Il Qatar è uno dei principali produttori ed esportatori di GNL al mondo: il 75% della sua produzione viene venduta a paesi asiatici come Giappone e Corea del Sud e solo il 5% circa viene fornito all'Europa. Mentre le tensioni in Ucraina continuano, alcuni paesi europei vogliono che il Qatar esporti più gas naturale per alleviare la carenza di gas che deve affrontare l'Europa.