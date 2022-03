Ministro degli Esteri iraniano: i colloqui sul nucleare si avvicinano all'accordo definitivo

Share this with Close

Il 23 marzo, il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir-Abdollahian è stato giunto in visita in Siria dove ha avuto un colloquio con il presidente siriano Bashar al-Assad e il suo omologo siriano Faisal Mekdad. Durante l’incontro con quest’ultimo Amir-Abdollahian ha affermato che i colloqui sulla questione del nucleare sono vicini al raggiungimento di un accordo finale e se gli Stati Uniti presenteranno una visione realistica e tratteranno la questione in modo realistico, "saremo pronti ad annunciare l’avvenuto accordo".

Nel colloquio con Bashar al-Assad, il ministro degli esteri iraniano Amir-Abdollahian ha affermato che l’Iran ha avanzato nel negoziato iniziative in linea con gli interessi del proprio popolo e che la conclusione dell'accordo richiede che i paesi occidentali rispondano a queste iniziative con "seria volontà" .