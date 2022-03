Ginevra: Riunione collaterale su violazione diritti degli aborigeni da parte di Usa, Canada e Australia

Share this with Close

Nel corso della 49esima sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, il 18 marzo la Cina e il Venezuela hanno organizzato una riunione collaterale in collegamento video intitolata “Violazioni sistematiche dei diritti degli aborigeni di Usa, Canada e Australia”, alla quale hanno preso parte in collegamento video oltre 150 persone fra diplomatici, rappresentanti non governativi, esperti e giornalisti.