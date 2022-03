USA: “impero delle bugie” bellicista

Share this with Close

"Gli Stati Uniti sono il paese più bellicoso della storia". Le parole dell'ex presidente statunitense Jimmy Carter hanno colpito nel segno. Per mantenere la sua posizione egemonica, gli Usa hanno condotto incautamente guerre. A partire dal XXI secolo, le guerre lanciate dagli Stati Uniti in nome dell'"antiterrorismo" hanno coinvolto il 40% dei paesi del mondo, provocando la morte di oltre 800 mila persone e 38 milioni di senza tetto. Tom Fowdy, studioso britannico di relazioni politiche e internazionali, ha commentato che gli Stati Uniti - che hanno lanciato guerre con vari pretesti e causato di conseguenza disastri umanitari - sono la più grave minaccia per il mondo.