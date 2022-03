Ambasciatore cinese negli USA confuta le “fake news” relative alla Cina sulla crisi in Ucraina

Share this with Close

Il 15 marzo, il Washington Post ha pubblicato un articolo firmato dall’ambasciatore cinese negli Stati Uniti, Qin Gang, dal titolo “La nostra posizione sulla questione ucraina”. confutando le false informazioni relative alla Cina.

Nel suo articolo, Qin Gang ha scritto: “vorrei dire con senso di responsabilità che alcune affermazioni lette come la Cina era a ‘conoscenza’, o che fosse ‘acquiescente’ o ‘connivente’ con i piani russi relativi all’operazione militare speciale, sono assolutamente false ed hanno lo scopo di sottrarsi alle proprie responsabilità e diffamare la Cina”. Secondo quanto ricordato dall’ambasciatore, sono oltre 6000 i cittadini cinesi che vivono e studiano in Ucraina. La Cina è il principale partner commerciale della Russia e dell'Ucraina e il più grande importatore mondiale di petrolio greggio e gas naturale. È dunque importante comprendere che il conflitto tra Russia e Ucraina non gioverà affatto alla Cina, che non avrebbe potuto dissuadere Russia qualora fosse stata a conoscenza del piano.

L’articolo dice che sulla questione ucraina, l'atteggiamento della Cina è obiettivo ed equo: si attiene agli scopi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, rispetta e protegge la sovranità e l'integrità territoriale di tutti i paesi, compresa l'Ucraina, ma anche le legittime preoccupazioni in materia di sicurezza, e sostiene tutto ciò che è favorevole alla risoluzione pacifica della crisi.