Questione ucraina: La Cina appoggia una de-escalation della situazione e una soluzione politica

Il 5 marzo, il portavoce della missione cinese presso l’Unione Europea ha risposto a una dichiarazione fatta recentemente dall'alto rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la sicurezza, Josep Borrell, secondo cui solo la Cina può svolgere un ruolo da mediatore nella promozione della tregua tra Russia e Ucraina.

Il portavoce ha affermato di aver preso atto dei report in merito. La Cina segue da vicino la situazione ucraina, auspicando che la guerra finisca quanto prima e che si allenti la situazione, in modo che il patrimonio e la sicurezza dei civili possa essere efficacemente salvaguardata e che si possa evitare una crisi umanitaria su vasta scala. Quella ucraina è una questione complicata, perciò dovrebbe essere condotta in conformità con gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite: rispettare e assicurare le sovranità e l’integrità territoriale dei vari Paesi, e risolvere le controversie sempre tramite il dialogo e un approccio pacifico. La Cina accoglie con favore tutti gli impegni favorevoli alla de-escalation della situazione e ad una soluzione politica.