Onu, non approvata la bozza di una risoluzione sulla situazione in Ucraina

Share this with Close

Il 25 febbraio il Consiglio di sicurezza dell'ONU non ha potuto approvare la bozza di una risoluzione sulla situazione in Ucraina. Dopo di che il segretario generale dell’Onu Guterres ha affermato che l’Onu non rinuncerà alla ricerca della soluzione per la crisi ucraina.

Questa bozza è stata presentata al Consiglio di Sicurezza dagli Stati Uniti e dall’Albania con i contenuti principali di “condannare l'aggressione russa all'Ucraina”. Il risultato di votazione ha mostrato che la Russia ha dato il voto contrario, 11 paesi hanno votato a favore e Cina, India ed Emirati Arabi Uniti si sono astenuti.

Dopo la votazione il rappresentante permanente russo all’Onu Vasily Nebenzya ha denunciato nel suo discorso i promotori della bozza per “aver creato le storie” sulla situazione in Ucraina e l’Occidente per aver cercato di nascondere i fatti di trasferimento di una grossa quantità di armi alla regione del Donbass. Vasily Nebenzya ha aggiunto che vista l’aggressione da parte degli Usa contro altri paesi, non sono qualificati a fare l’educazione etica.

Nel suo discorso pronunciato al termine della votazione, il rappresentante permanente ucraino all’Onu Sergiy Kislitsya ha condannato le azioni di Kremlin.

Nella sua dichiarazione esplicativa dopo la votazione il rappresentante permanente cinese all’Onu Zhang Jun ha affermato che affrontando l’attuale situazione molto complicata e sensibile, il consiglio di sicurezza dovrebbe sia fare la risposta necessaria che rimanere prudente. Qualsiasi azione deve essere veramente favorevole a disinnescare la crisi invece di aggiungere benzina al fuoco. Una gestione impropria e la continua imposizione di sanzioni causerebbero solo più vittime, maggiori danni alla proprietà, situazione più complicata e confusa, e divergenze più difficile da colmare, chiudendo completamente la porta a una soluzione pacifica e colpendo alla fine le persone innocenti. Sulla base di quanto sopra, la Cina si è astenuta.