Nel 2021 la Cina ha investito per la ricerca scientifica circa 2790 miliardi di yuan

Share this with Close

Alle 10:00 del 25 febbraio l’Ufficio per l’Informazione del Consiglio di Stato cinese ha tenuto una conferenza stampa per presentare i progressi dell'innovazione scientifica e tecnologica e rispondere alle domande dei giornalisti.

Per quanto riguarda i progressi complessivi dei lavori scientifici e tecnologici nel 2021, l'investimento in ricerca e sviluppo nell'intera società è stato di circa 2790 miliardi di yuan, con un aumento del 14,2% rispetto all'anno precedente, e un rapporto con il PIL del 2,44%; il finanziamento della ricerca di base è aumentato del 15,6% rispetto all’anno precedente, arrivando a rappresentare il 6,09% dell'investimento totale in ricerca e sviluppo sociale. Il fatturato dei contratti tecnologici dovrebbe superare i 3700 miliardi di yuan e la classifica globale della capacità nazionale di innovazione dovrebbe aver raggiunto il 12° posto al mondo, un buon inizio per il "14° Piano quinquennale".