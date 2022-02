Dallo show di “Otto minuti” al termine dei Giochi Invernali alle ampie prospettive di cooperazione tra Cina e Italia in questo settore

Share this with Close

Alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Beijing, i sindaci di Milano e Cortina d’Ampezzo hanno ritirato la bandiera olimpica dal presidente del CIO Thomas Bach, e l’Italia ha preso il testimone delle Olimpiadi invernali dalla Cina.

“Benvenuti alla scoperta delle bellezze d’Italia”, “Benvenuti sulle montagne soleggiate d’Italia”, gli inviti lanciati in cinese dai governatori di Veneto e Lombardia, dove si terranno le Olimpiadi invernali 2026, rappresentano non solo l’ospitalità del popolo italiano, ma mette in luce anche l’enorme potenziale della futura cooperazione tra Cina e Italia nel settore delle Olimpiadi Invernali.