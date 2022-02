Opinione pubblica internazionale: la “città doppiamente olimpica” è stata interprete perfetta dello spirito delle Olimpiadi

Share this with Close

La sera del 20 febbraio si sono concluse con successo a Beijing i XXIV Giochi Olimpici invernali. Dal 2008 al 2022, Beijing è diventata la prima al mondo che ha ospitato sia le Olimpiadi estive che quelle invernali. In modo particolare nel contesto della pandemia di Covid-19 che dura da oltre due anni il successo di questo grande evento sportivo ospitato dalla capitale cinese è stato ampiamente elogiato dalla comunità internazionale.

Il dott. Michael Borchimann, ex direttore del Dipartimento degli affari europei e internazionali dello Stato dell'Assia, in Germania, e consigliere senior del China International Investment Promotion Centre, ha scritto in un suo articolo che la Cina è riuscita ad offrire al mondo dei Giochi Olimpici meravigliosi, sicuri e sostenibili per l’ambiente ecologico.

Urusov Volodymyr, professore associato presso la scuola di Storia dell’Università statale di Kiev, ha affermato che la Cina ha fornito un palcoscenico di livello superiore ai Giochi olimpici e che nel difficilissimo quadro della pandemia il Paese è stato capace di sollevare il morale della comunità internazionale con questo importante evento sportivo.

Secondo l’opinione di Fabio Massimo Parenti, ricercatore dell’Istituto Italiano di Politica, Economia e Società, la Cina continua a mostrare al mondo l’importanza di unirsi e lavorare insieme per creare opportunità tangibili di convivenza pacifica.