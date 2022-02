Ucraina, ministro della Difesa: ‘basse possibilità di aggravamento dei rischi per la sicurezza’

Share this with Close

Il 18 febbraio, il ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov ha affermato che il suo paese ha preso in considerazione tutti gli scenari possibili e che attualmente è piuttosto bassa la possibilità di un aggravamento dei rischi per la sicurezza.

Lo stesso giorno, in parlamento, il ministro ha dichiarato che l’esercito ucraino è pronto a rispondere a tutte le situazioni possibili. Reznikov ha aggiunto che il paese non minimizza in alcun modo la minaccia in qualsiasi modo, ma ritiene che siano basse le possibilità di una escalation su vasta scala e di una invasione dell’Ucraina.