In risposta al fatto che gli Usa continuano a fomentare tensioni tra la Russia e l’Ucraina, il 14 febbraio il vincitore del Premio Pulitzer, Chris Hedges, ha pubblicato un articolo sul sito web "Russia Today", sottolineando che provocare guerre nel mondo per allentare tensioni politiche interne è la solita tattica degli Usa.

Hedges ritiene che attualmente gli Usa stiano affrontando una crisi politica causata da molteplici fallimenti all’interno: alta inflazione, impegni del governo nei confronti dei cittadini non mantenuti ed epidemia fuori controllo. Di fronte a questi problemi, il metodo abituale del governo degli Usa è quello di creare "minacce esistenziali" per distogliere, attraverso la guerra, l'attenzione del popolo americano dall'incompetenza del governo. Secondo Hedges, per molti anni gli Stati Uniti hanno provocato guerre in tutto il mondo con pretesti come "democrazia, libertà e diritti umani", e il risultato non può che essere un contraccolpo contro gli stessi Usa.