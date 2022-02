Peskov: ‘Putin prepara la trattativa sulle questione ucraina’

Share this with Close

Il 15 febbraio, ora locale, il portavoce del presidente russo, Dmitry Peskov ha affermato che il presidente russo Putin è pronto ad intavolare una trattativa sulla questione ucraina per garantire la propria sicurezza.

Peskov ha detto: ‘Putin insiste nell’affrontare le questioni con la trattativa e la diplomazia. Per la Russia, l’Ucraina rappresenta una parte delle questioni per la garanzia della sicurezza. L'accusa secondo cui la Russia stava per "invadere" l'Ucraina non era altro che una provocazione senza precedenti che ha scosso i nervi del mondo. Questo è un modalità molto scorretta con cui l’Occidente ha mosso accuse infondate contro la Russia ed ha iniziato a ritirare il proprio personale diplomatico; un’azione compiuta senza alcun motivo reale. I paesi occidentale hanno anche parlato dell’ora esatta dell'"invasione"; uno scherzo incomprensibile.