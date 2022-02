Cina-Nuova Zelanda: in vigore dal 7 aprile il Protocollo di aggiornamento per l’accordo di libero commercio

Share this with Close

Il ministro cinese del Commercio, Wang Wentao, e il ministro per il commercio e la crescita delle esportazioni della Nuova Zelanda, Damien O’Connor, hanno recentemente avuto un colloquio in collegamento video. Entrambe le parti hanno annunciato di aver completato il processo di approvazione del “Protocollo di aggiornamento per l’accordo di libero commercio”, e che il Protocollo entrerà ufficialmente in vigore dal 7 aprile.

Le due parti hanno concordato di cogliere l’opportunità del 50esimo anniversario dell’allacciamento delle relazioni diplomatiche bilaterali nel 2022 per lanciare l’implementazione ad alta qualità del protocollo di aggiornamento, promuovere ulteriormente il commercio e gli investimenti tra i due Paesi, innalzare congiuntamente lo sviluppo delle relazioni economiche e commerciali bilaterali ad un livello più alto e arricchire in modo continuo le connotazioni del partenariato strategico globale.