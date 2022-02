AIEA valuterà in modo obiettivo, credibile e scientifico i piani giapponesi per lo scarico in mare dell’acqua radioattiva

Share this with Close

Dal 14 al 18 febbraio una squadra investigativa dell’AIEA (Agenzia internazionale per l'energia atomica) effettuerà una visita in Giappone per verificare la sicurezza dell’acqua radioattiva proveniente dalla centrale nucleare di Fukushima Daiichi. La valutazione dell’AIEA verrà condotta in modo obiettivo, credibile e basata sulla scienza, e aiuterà a inviare un messaggio trasparente e credibile al popolo del Giappone e ad altri paesi.

Secondo quanto appreso, la squadra investigativa comprenderà personale di vari dipartimenti e laboratori dell’AIEA, nonché 11 esperti indipendenti con diverse capacità tecniche, riconosciuti a livello internazionale e provenienti da 11 paesi, tra cui Cina, Stati Uniti, Russia, Regno Unito, Francia ecc.