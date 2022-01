Da Procida a Pechino, molto più di una semplice cartolina

Share this with Close

Perchè questa picccola isola è la capitale 2022 della cultura italiana? “Grazie alla nostra comunità, fatta di persone semplici ma ricche di inventiva, dedita alle tradizioni popolari ed al tempo stesso pronta a cogliere le opportunità frutto di innovazione e di nuove sinergie”. Interviene il sindaco Raimondo Ambrosino. E per l'anno della Cultura e del Turismo Italia Cina “siamo pronti a diventare interlocutori di altre iniziative significative”

di Raimondo Ambrosino

La splendida Procida, di cui mi onoro di essere il primo cittadino, sta vivendo una grandissima fase di visibilità ed entusiasmo, che è in costante crescita e culminerà in una miriade di eventi che terranno decisamente impegnata l’Amministrazione Comunale, il Comitato Procida Capitale della Cultura, gli Enti e tutte le Associazioni coinvolte durante un 2022.

Questa nomina fa brillare ancora di più la nostra isola nell’azzurro del Golfo di Napoli e ci rende fieri del fatto che il raggiungimento di un tale risultato è stato possibile perché è frutto di un percorso collettivo, un percorso che ha coinvolto il mondo politico e sociale. Siamo chiamati oggi a raccontare la cultura della nostra comunità fatta di persone semplici ma ricche di inventiva, dedita alle tradizioni popolari ed al tempo stesso pronta a cogliere le opportunità frutto di innovazione e di nuove sinergie. La nostra storia, fatta di artigiani, pescatori e naviganti ci insegna che il mare non costituisce un ostacolo, bensì un ponte ideale per raggiungere nuove terre e nuove culture, siamo da sempre chiamati al confronto ed al senso più genuino dell’accoglienza.

Naturalmente per noi il 2022 è la più grande occasione per raccontarci ma anche un’opportunità imperdibile per rappresentare la capitale della cultura di tutti gli italiani, di ogni regione e latitudine. Ciò rappresenta per il Comune di Procida motivo di orgoglio ma anche un impegno colmo di responsabilità e sfide che quotidianamente affrontiamo assieme ai miei collaboratori ed a tutti gli attori che, dinanzi e dietro le quinte, hanno il compito non facile di coordinare ogni singolo gesto di modo che tutte le attività suscitino il plauso del pubblico nazionale ed internazionale, nonché esaudiscano tutte le aspettative.

Il 2022 porta con sé un appuntamento altrettanto importante: è l’anno della Cultura e del Turismo Italia-Cina ed includerà l’allestimento di mostre importanti ma anche iniziative rivolte al gemellaggio tra i siti Unesco delle due nazioni che, come riportate dal nostro ministro Dario Franceschini, vedranno come evento inaugurale due grandi concerti eseguiti in simultanea grazie a collegamenti audio visivi e, con “spazio parallelo”, una mostra dedicata al celebre esercito di terracotta dello Xi’An. A dimostrazione che la cultura non isola, la città di Procida e la città di Dujiangyan, ubicata nella provincia di Sichuan, hanno firmato un memorandum di amicizia e cooperazione costanti, fondato sul dialogo interculturale, la vocazione turistica delle due località, un modello di educazione diffusa affinchè assieme si possa prosperare e crescere apprendendo l’uno dall’altro.

Credo che tutto questo costituisca un’attività piccola ma esemplare che traduce in maniera impeccabile ciò che il 2022 deve rappresentare per le nostre due grandi Nazioni, e auspico sinceramente che possa essere replicato con un abbraccio ideale e simbolico, che crei altre nuovissime forme di gemellaggio diffuso tra Italia e Cina, che possa essere di ispirazione per tutti i popoli del pianeta. Siamo pronti a diventare interlocutori di altre iniziative significative con la Cina e diventare ambasciatori fedeli delle nostre reciproche culture e del reciproco know-how, ben felici di poter dimostrare il nostro grandissimo senso di inclusione e di ospitalità. Infatti, con l'assessore al turismo Leonardo Costagliola e il direttore artistico Agostino Riitano, stiamo portando nel mondo il nostro più sincero messaggio di solidarietà. Resteremo fedeli alla promessa di un costante supporto intergovernativo, tale da poter sostenere partnership e reti di impresa sia nell’hospitality industry che in altri asset strategici dell’economia, per dimostrare quanto un modello virtuoso di accordi sia la chiave vincente del progresso costante.

L'autore è il Sindaco di Procida, capitale italiana della cultura 2022