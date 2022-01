Il Dipartimento di Stato degli USA consiglia ai cittadini statunitensi di non recarsi in Ucraina

Share this with Close

Il 23 gennaio, ora locale, il Dipartimento di Stato americano ha aggiornato il livello di rischio di viaggio relativo all'Ucraina a "Non viaggiare", consigliando ai cittadini americani di non recarvisi a causa delle tensioni militari in corso tra Ucraina e Russia.



Secondo quanto rivelato in un cablogramma ottenuto dall'ABC, il Dipartimento di Stato ha anche invitato i cittadini statunitensi in Ucraina a prendere in considerazione la possibilità di partire ora, e ha ordinato alle famiglie dei diplomatici idonei di lasciare l'ambasciata degli Stati Uniti a Kiev.