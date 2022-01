New York Post: colpiti dall’epidemia e dall’inflazione, gli Stati Uniti stanno prendendo la direzione sbagliata

Share this with Close

Secondo quanto riportato martedì 18 gennaio dal New York Post, in base ad un nuovo sondaggio sembra che nello stato a tendenza Democratica di New York, una maggioranza degli elettori ritengano che gli Stati Uniti stiano peggiorando a causa della fatica causata dalla combinazione dell’epidemia e dell’inflazione.

Un sondaggio pubblicato dal Siena College il 18 gennaio ha rilevato che il 57% degli elettori registrati di New York crede che gli Stati Uniti stiano andando nella direzione sbagliata. Solo il 31% di essi ritiene che il Paese sia sulla strada giusta.

Il New York Post ha inoltre commentato che il sentimento negativo degli elettori potrebbe influenzarne l'affluenza alle elezioni di metà mandato di quest’autunno. Un sondaggio precedente aveva mostrato come l'indice di approvazione del presidente Joe Biden avesse continuato a diminuire, fino a toccare il nuovo minimo del 33%.