Gordon Brown: l'accaparramento dei vaccini è "una macchia sulla coscienza" dei paesi occidentali

L'emergere della variante Omicron del coronavirus ha creato nuove sfide per la prevenzione globale dell'epidemia. Gli esperti sanitari ritengono che la distribuzione ineguale dei vaccini, causata dall'eccessivo accumulo degli stessi nei paesi ricchi, ne sia una delle cause principali.

Gordon Brown, ambasciatore OMS per il finanziamento globale della salute ed ex primo ministro britannico, ha dichiarato: "In Occidente esiste effettivamente un eccesso di vaccini, che sono stati accumulati, mentre nei paesi più poveri si assiste a una loro carenza. L'accaparramento dei vaccini è moralmente riprovevole; abbiamo vaccini, scienza e tecnologia, ma non le usiamo per salvare vite e questa rimarrà una macchia indelebile per l'Occidente.

Il presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, ha affermato: "Sono molto deluso dall'approccio dei paesi ricchi alla questione dei vaccini.