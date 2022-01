Expo Dubai celebra la Giornata del Padiglione Cinese

Il 10 gennaio, l'Expo mondiale di Dubai 2020 ha inaugurato la Giornata nazionale del padiglione cinese. In occasione dell’evento il rappresentante cinese ha pronunciato un discorso durante il quale ha definito “impressionanti” le colorate manifestazioni culturali che si sono tenute in occasione di questa Expo mondiale. La Cina è disposta a collaborare con gli Emirati Arabi Uniti per rafforzare la cooperazione pragmatica in vari campi nel quadro del progetto congiunto "Belt and Road" e per arricchire ulteriormente la connotazione del partenariato strategico globale tra le due parti. Il rappresentante degli Emirati Arabi Uniti ha pronunciato parole di grande apprezzamento per il forte sostegno e la partecipazione attiva della Cina all'Expo mondiale di Dubai.