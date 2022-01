Xi Jinping: colloquio telefonico con Alexander Lukashenko

Share this with Close

Nel pomeriggio del 10 gennaio il presidente cinese Xi Jinping ha avuto un colloquio telefonico con il presidente bielorusso Alexander Lukashenko.



Xi Jinping ha sottolineato che l’anno precedente riveste un importante significato per entrambi i paesi e ha espresso la volontà di mantenere, in diverse forme, stretti contatti con Lukashenko per promuovere un continuo sviluppo delle relazioni bilaterali.

Il presidente cinese ha aggiunto che quest’anno ricorre il 30esimo anniversario dell’allacciamento delle relazioni diplomatiche tra Cina e Bielorussia. Negli ultimi 30 anni lo sviluppo delle relazioni bilaterali ha conseguito frattuosi risultati. I due paesi sono ormai diventati complessivi partner strategici della reciproca fiducia e della cooperazione reciprocamente vantaggiosa. L’attuale contesto internazionale e regionale sta vivendo vicissitudini complicati, i due paesi si coordinano in modo efficace nelle organizzazioni multilaterali tra cui le Nazioni Unite, sostenendosi fermamente a salvaguardare i propri interessi statali, il che dimostra il valore strategico della cooperazione tra le due parti.

Xi Jinping ha concluso dicendo che i due paesi sono chiamati a valorizzare un comume valore dell’umanità e portare avanti l’attuazione dell’Agenda di sviluppo globale e dell’Agenda per lo sviluppo sostenibile del 2030 delle Nazioni Unite.