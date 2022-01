USA, Covid, oltre 60 milioni di casi confermati, l’anti-epidemia “lying-flat” riflesso della divisione sociale

Share this with Close

Gli Stati Uniti sostengono di avere le risorse sanitarie maggiori al mondo, ma di fronte all’epidemia di Covid-19 sono nel caos. Secondo i media statunitensi, la prevenzione dell’epidemia attraverso metodi scientifici ha perso a favore della politica e dei partiti, mentre il fallimento della lotta all’epidemia in stile americano ha messo in evidenza le “difficoltà” del governo Usa.

Da diverso tempo il numero dei casi confermati cumulativi e quello dei decessi da Covid-19 negli Stati Uniti sono ai primi posti al mondo. Nonostante la gravità della situazione, il gioco politico tra i due partiti, così come i litigi sulle misure di prevenzione di base, come l’uso delle mascherine e le vaccinazioni, non si sono mai fermati. I media statunitensi hanno commentato che negli Usa la situazione elettorale è più importante della situazione epidemica e i calcoli politici sono superiori alle esigenze della prevenzione.

Come ha rilevato il giornale francese “Le Monde”, gli Stati Uniti lasciano il costoso sistema sanitario ai ricchi, lasciando che i poveri siano privati della sicurezza sociale.