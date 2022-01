Ibrahim Mohamed Solih incontra Wang Yi

Share this with Close

L’8 gennaio a Malé il presidente delle Maldive, Ibrahim Mohamed Solih ha incontrato il consigliere di stato e ministro degli esteri cinese Wang Yi.



Durante l’incontro Ibrahim Mohamed Solih ha detto che, durante il colloquio telefonico con il presidente cinese Xi Jinping dello scorso anno, le due parti hanno raggiunto importanti intese sul consolidamento delle relazioni bilaterali e sull’incremento di una cooperazione pragmatica. Egli ha ringraziato Beijing per gli enormi contributi allo sviluppo economico e sociale delle Maldive, per l’energico contributo alla vaccinazione di tutta la popolazione delle Maldive e per la riduzione dei debiti nel quadro del G20.

Solih ha aggiunto che le Maldive sostengono fermamente la politica di una sola Cina e nutrono piena fiducia nel futuro delle relazioni bilaterali; ha dichiarato inoltre che, in occasione del 50° anniversario dell’allacciamento delle relazioni diplomatiche tra i due paesi, sono favorevoli ad approfondire la comprensione bilaterale e la cooperazione reciprocamente vantaggiosa, promuovendo un maggiore sviluppo delle relazioni tra i due paesi.

Dal canto suo, Wang Yi ha detto che quest’anno ricorre il 50° anniversario dell’allacciamento delle relazioni diplomatiche tra Cina e Maldive; i due paesi, nonostante le vicissitudini dovute ai cambiamenti internazionali degli ultimi anni, hanno mantenuto relazioni solide e mature, contribuendo alla pace e alla stabilità regionale. La Cina sostiene sempre le Maldive nella salvaguardia della sovranità nazionale e dell’integrità territoriale ed è favorevole ad espandere, insieme alle Maldive, la cooperazione reciprocamente vantaggiosa in diversi campi, al fine di promuovere la strategia di sviluppo pluralistico delle Maldive.