Oms: vaccini di Sinopharm e Sinovac possono prevenire "ricovero grave" a causa di variante Omicron

Share this with Close

Il 4 gennaio Abdi Mahamud, funzionario dell’Oms, ha affermato che, secondo i risultati delle ricerche, i vaccini di Sinopharm e Sinovac sono in grado di prevenire rischi di "ricovero grave" a causa dalla variante Omicron. Ci si aspetta quindi che la protezione dei vaccini in pazienti gravi continuerà.

Abdi Mahamud ha aggiunto che dopo la forte crescita dei casi di contagio in Sud Africa c’è stata una rapida diminuzione, e i tassi di ricovero e di mortalità sono bassi; tuttavia la popolazione ad alto rischio e non vaccinata potrebbe ancora sviluppare la malattia in forma grave a causa della variante Omicron.