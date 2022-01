Ue: dispute sulla classificazione dell’energia nucleare e del gas naturale come energia verde

Share this with Close

Il 1 gennaio 2022, ora locale, la Commissione europea ha pubblicato un progetto di legge in cui l’energia nucleare e il gas naturale vengono classificati come energia verde, una mossa volta ad attirare maggiori investimenti privati e sussidi governativi per i progetti di energia nucleare e di gas naturale del continente.

La proposta della Commissione europea ha indotto numerose dispute tra i paesi dell’Ue. Secondo la Germania, l’Austria e i paesi nordici, si tratta di un regresso della politica di tutela ambientale dell’Ue, mentre la Francia la sostiene visto che al suo interno l’energia nucleare occupa una forte proporzione.