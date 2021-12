Ottavo round di colloqui per la commissione congiunta sull'accordo completo sulla questione nucleare iraniana

Share this with Close

Il 27 dicembre, alle 18:00 ora locale, la commissione congiunta sull'accordo completo sulla questione nucleare iraniana ha tenuto l'ottavo round di colloqui a Vienna, presieduto dal vicesegretario generale del Servizio Europeo per l'azione esterna. All’incontro hanno preso parte i rappresentanti di Cina, Francia, Germania, Russia, Gran Bretagna e Iran. Da aprile scorso la commissione congiunta ha tenuto 7 round negoziali a Vienna, per discutere su come Stati Uniti e Iran potranno riprendere a onorare l’accordo, ma un accordo non è stato ancora raggiunto.