USSS: ‘quasi 100 miliardi di dollari sottratti dai fondi di soccorso per la Pandemia’

Il 22 dicembre Associated Press ha riportato la dichiarazione dello United States Secret Service (USSS) secondo cui quasi 100 miliardi di dollari sono stati sottratti in modo illecito dai programmi di soccorso per il Covid-19 istituiti per aiutare le aziende e le persone che avevano perso il lavoro a causa della pandemia.

Secondo il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti, la grande maggioranza del denaro è stato sottratto attraverso false dichiarazioni sullo stato di disoccupazione.

In accordo ai dati diffusi dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, sin dallo scoppio della pandemia negli Usa, il Congresso ha approvato lo stanziamento di circa 450 miliardi di dollari in fondi di assistenza e le agenzie federali hanno effettivamente pagato circa 350 miliardi.