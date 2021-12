Islambad: riunione dei ministri degli esteri dell’OIC

Share this with Close

Il 19 dicembre, l’Organizzazione per la Cooperazione Islamica ha convocato a Islambad una riunione dei ministri degli esteri, per discutere sulla questione afghana e in modo particolare sull’economia e sulla questione umanitaria del paese.



Durante la riunione il ministro degli esteri pakistano, Shah Mahmood Qureshi ha detto che più della metà della popolazione afghana soffre per la carenza di cibo; il crollo economico del paese intensificherà il fenomeno della migrazione, dell’estremismo e del terrorismo e porterà conseguenze terribili alla sicurezza del posto e a quella globale. Si è dunque appellato affinché la comunità internazionale fornisca al paese assistenza umanitaria “incondizionata”, aggiungendo che “un Afghanistan stabile e pacifico è un bene prezioso per lo sviluppo del Pakistan e dell’intera regione”.