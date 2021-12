Cina: le varie parti interessati devono assumersi la responsabilità di risolvere la questione dei rifugiati

Share this with Close

Il 7 dicembre, ora locale, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha tenuto una riunione aperta sulla questione dei rifugiati. Durante l’incontro, il rappresentante permanente della Cina presso le Nazioni Unite, Zhang Jun, ha sottolineato che la comunità internazionale dovrebbe continuare a portare avanti lo spirito umanitario, cooperare attivamente e sforzarsi di raccogliere risorse per fornire la protezione necessaria ai rifugiati in conformità con la legge internazionale. Per risolvere il problema dei rifugiati si dovrebbero considerare la storia e la realtà di ciascun paese, mentre tutte le parti interessati dovrebbero assumersi le rispettive responsabilità.

Zhang Jun ha sottolineato che i conflitti armati sono importanti cause della nascita dei rifugiati. Il Consiglio di sicurezza dell’Onu dovrebbe concentrarsi sulla propria responsabilità primaria di mantenere la pace e la sicurezza nel mondo, promuovendo la soluzione politica delle questioni regionali e creando condizioni favorevoli per il ritorno dei rifugiati alle proprie case.