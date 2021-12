Dialogo Ue-Paesi dell'America Latina: focus su pandemia e ripresa economia

Share this with Close

Il 2 dicembre l'Unione Europea e i paesi dell'America Latina hanno tenuto un dialogo ad alto livello in videoconferenza. Si tratta del primo dialogo ad alto livello tra le due parti dal 2016.

Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, Ursula von der Leyen, presidentessa della Commissione europea, e Jose Borrell, alto rappresentante dell'Unione europea per la Politica estera e di sicurezza, hanno portato avanti discussioni online con i leader di paesi dell'America latina come Brasile, Messico, Ecuador, Colombia, Costa Rica e Suriname; durante i confronti sono stati raggiunti consensi riguardo alla cooperazione contro la pandemia di Covid-19 e alla spinta della ripresa economica.

L'Ue ha inoltre ribadito la sua volontà di usufruire appieno i vari mezzi diplomatici e modelli di cooperazione insieme ai paesi dell'America latina per promuovere gli investimenti finanziari, sia pubblici che privati di entrambe le parti e per far progredire una crescita economica stabile e uno sviluppo sostenibile.